Тернер и Фицджеральд познакомились на съемках фильма "Человек, который убил Гитлера, а затем снежного человека" Источник: The Sun

Ирландский актер Эйдан Тернер, звезда британского исторического сериала "Полдарк" и исполнитель роли Кили в кинотрилогии "Хоббит", тайно женился на американской актрисе Кейтлин Фицджеральд. Об этом сообщает The Sun.

Пара сыграла свадьбу в Италии, где у Эйдана завершились съемки в сериале Amazon "Леонардо". Роман актеров длится уже три года, Тернер и Фицджеральд познакомились на съемках фильма "Человек, который убил Гитлера, а затем снежного человека" (2018).

В прошлом у 37-летнего Тернера были романы с актрисами Индией Вискер, Шарлин Маккенна, Леонорой Кричлоу и Сарой Грин и художницей Нетти Уэйкфилд.

Кейтлин, дедушка которой Десмонд Фицджеральд был заместителем директора ЦРУ при администрации президента Джона Кеннеди, ранее встречалась с актером Майклом Шином - своим партнером по сериалу "Мастера секса" (2013-2016).

Напомним, что Николас Кейдж женился в пятый раз.