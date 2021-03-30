Звезда сериала "Полдарк" и кинотрилогии "Хоббит" тайно женился (фото) [ Редактировать ]
Источник: The Sun
Ирландский актер Эйдан Тернер, звезда британского исторического сериала "Полдарк" и исполнитель роли Кили в кинотрилогии "Хоббит", тайно женился на американской актрисе Кейтлин Фицджеральд. Об этом сообщает The Sun.
Пара сыграла свадьбу в Италии, где у Эйдана завершились съемки в сериале Amazon "Леонардо". Роман актеров длится уже три года, Тернер и Фицджеральд познакомились на съемках фильма "Человек, который убил Гитлера, а затем снежного человека" (2018).
В прошлом у 37-летнего Тернера были романы с актрисами Индией Вискер, Шарлин Маккенна, Леонорой Кричлоу и Сарой Грин и художницей Нетти Уэйкфилд.
Кейтлин, дедушка которой Десмонд Фицджеральд был заместителем директора ЦРУ при администрации президента Джона Кеннеди, ранее встречалась с актером Майклом Шином - своим партнером по сериалу "Мастера секса" (2013-2016).
Напомним, что Николас Кейдж женился в пятый раз.
по теме
Яфет Котто был известен по ролям в фильмах "Чужой", "Бегущий человек", "Звездная палата", "Кукловоды", а также сыграл главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть"
Шэрон Стоун заявила, что ее обманом заставили показать интимное место во время знаменитой сцены фильма"Основной инстинкт" в 1992 году
"Гнев человеческий" - это римейк французского боевика "Инкассатор" 2004 года. Главную роль в новом боевике Гая Ричи исполнил британский актер Джейсон Стэтхэм. Премьера фильма намечена на 22 апреля.
В фильме появятся как знакомые зрителю персонажи, так и новые. В фильме снимались Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин), Джон Сина (Миротворец). Режиссер - Джеймс Ганн, автор кинофраншизы "Стражи Галактики"
У Мюнхені стартував аукціон "голлівудського реквізиту". Серед лотів чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті Росомахи зі стрічки "Люди Ікс", молот Тора з "Месників"