Дональд Трамп запустил сайт для общения со сторонниками [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Бывший президент США Дональда Трампа запустил новый персональный сайт 45office.com для общения с его сторонниками.
"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", - говорится в описании ресурса. Судя по его оформлению, публичной переписки Трампа со сторонниками не предполагается.
На сайте Трампа пока доступны всего три страницы. Основная страница предлагает американцам "поделиться своими мыслями" с экс-президентом. Для этого нужно заполнить специальную форму с личными контактными данными. Также предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие.
Есть страничка, посвященная биографиям Дональда и Мелании и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США. Еще одна страничка предназначена для запросов от прессы.
У Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем можно сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа.
Напомним, что после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа в начале января, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter навсегда "забанил" экс-президента.
В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что 45-й президент США вернется в соцсети через два или три месяца "с собственной платформой".
Ранее "Подробности" сообщали, что Дональд Трамп за время президентства обеднел на $700 млн. К середине марта 2021 года состояние экс-президента сократилось до $2,3 млрд.
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