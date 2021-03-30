Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Источник: пресс-служба Белого дома

Бывший президент США Дональда Трампа запустил новый персональный сайт 45office.com для общения с его сторонниками.

"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", - говорится в описании ресурса. Судя по его оформлению, публичной переписки Трампа со сторонниками не предполагается.

На сайте Трампа пока доступны всего три страницы. Основная страница предлагает американцам "поделиться своими мыслями" с экс-президентом. Для этого нужно заполнить специальную форму с личными контактными данными. Также предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие.

Есть страничка, посвященная биографиям Дональда и Мелании и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США. Еще одна страничка предназначена для запросов от прессы.

У Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем можно сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа.

Читайте также Трамп в прощальной речи назвал свое достижение на посту президента США (видео)

Напомним, что после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа в начале января, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter навсегда "забанил" экс-президента.

В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что 45-й президент США вернется в соцсети через два или три месяца "с собственной платформой".

Ранее "Подробности" сообщали, что Дональд Трамп за время президентства обеднел на $700 млн. К середине марта 2021 года состояние экс-президента сократилось до $2,3 млрд.