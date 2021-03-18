Дональд Трамп за время президентства обеднел на $700 млн - СМИ [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Состояние бывшего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года сократилось до $2,3 млрд. Когда он занял пост главы государства, его состояние оценивалось в $3 млрд. Таким образом за время президентства он обеднел на $700 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние бывшего главы Белого дома стало уменьшаться еще в августе прошлого года, в январе 2021-го оно достигло $2,45 млрд и уже к середине марта упало до $2,33 млрд.
По данным Bloomberg, три четверти состояния бывшего американского лидера приходится на коммерческую недвижимость. Из-за пандемии коронавируса все больше людей работает из дома, поэтому падает аренда и стоимость офисных башен, владельцем или совладельцем которых является Трамп.
Вся коммерческая недвижимость бизнесмена-политика оценивается в $1,7 млрд, за 2016-2021 годы она упала в цене на 26%. Год назад издание Forbes писало, что в бизнес-империю Трампа входят следующие активы:
- торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско, в частности, 11 613 кв. м торговой недвижимости возле Пятой авеню на Манхэттене;
- более 500 жилых домов в пяти штатах;
- отель в Вашингтоне и курорт Trump National Doral в Майами;
- брендирование и управление отелями под маркой Trump International Hotel на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах;
- десять гольф-клубов в США и три в Европе;
- роскошное поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Трамп-тауэр, винодельня и т.д.;
- 160 млн долларов наличными.
Напомним, что Forbes обновил рейтинг миллиардеров. Нашу страну в нем представляют семеро украинцев. Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов. Пятый президент Украины оказался на шестом месте. Место в списке главных богачей планеты потерял Юрий Косюк, однако туда вернулся Вадим Новинский.
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