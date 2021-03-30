Приезжающие в Италию из стран Европейского Союза должны будут иметь при себе результаты ПЦР-теста на коронавирус и пройти по прибытии пятидневный карантин. Как сообщает агентство ANSA, во вторник, 30 марта, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подпишет соответствующее распоряжение.

По истечении пятидневного карантина прибывающие из стран ЕС должны сдать повторно тест на COVID-19.

Для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, власти Италии вводят двухнедельный карантин.

Кроме того, в Италии ждут только тех гостей из-за границы, визит которых обусловлен рабочими задачами, необходимостью лечения, или учебы.

Напомним, что туризм в Италии формально запрещен, как и передвижение жителей внутри страны. Ряд стран находится в так называемом "черном списке", прибытие из них запрещено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На период предстоящих пасхальных праздников в Италии объявлен мини-локдаун. При этом, как сообщают местные СМИ, часть итальянцев собирается отдохнуть за границей. Одним из самых популярных направлений является Испания, где приезжим из стран Евросоюза достаточно иметь тест на коронавирус.

Как сообщали "Подробности", Польша с 30 марта изменила правила въезда для украинцев. Теперь при въезде в Республику, граждан Украины будут отправлять на 10-дневный карантин, несмотря на отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.