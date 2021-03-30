"Мохнатые" курсы похудения: упитанного примата отправили сбрасывать вес [ Редактировать ]
В Таиланде самец макаки по кличке Годзилла, страдающий от лишнего веса (животное весит 20 килограмм) пройдет курс в "лагере похудения для обезьян".
История Годзиллы началась на рынке в Бангкоке, где он прожил три года, после чего его бросили умирать, однако нашлась спасительница Маноп, которая начала ухаживать за животным. Она отлично относилась к любимцу, однако абсолютно не контролировала вес. Макака подбирала вредную еду, а также ела из рук прохожих, в результате чего при норме в 8-10 килограмм, весит целых 20.
Обезьяна поехала в "лагерь похудения"
Отмечается, что хозяйка начала волноваться за здоровье домашнего любимца и отдала его в учреждение, где врачи подобрали ей индивидуальный рацион, а также физические упражнения, которые помогут животному сбросить вес. Однако в домашние условия макака не вернется, так как в стране существует строгий запрет на это, поэтому макака готовится вернуться в дикую природу.
Читайте также, в зоопарке эстонской столицы Таллина шимпанзе взяла метелку и убралась в своем вольере. Клининговый инструмент в жилище примата забыл один из сотрудников, но сообразительное животное не стало терять зря времени и подмело лужу воды, которую не убрал неаккуратный сотрудник.
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