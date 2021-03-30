Во вторник, 30 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный доклад о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад был опубликован на сайте ВОЗ.

Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в обращении к государствам-участникам заявил, что отчет существенно продвигает понимание о природе коронавируса.

Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчет - очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источник вируса, и мы должны продолжать следить за наукой.

Он также добавил, что на поиск источника потребуется дополнительное время.

Мы также писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса.