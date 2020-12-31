Государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" увеличит цены на бланки биометрических документов.

Чиновники заверили, что стоимость биометрических паспортов для выезда за границу, внутренних документов граждан Украины и вида на жительство возрастет не сильно.

В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

Отмечается, что старая цена гарантируется тем группам, граждан, в частности иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые успели внести средства за получение документов до 31 декабря 2020 года. Еще одно условие предусматривает, что граждане, оплатившие административную услугу до 21 декабря 2020 года, но подавшие соответствующие документы на заверение смогут доплатить за это позже по тарифам дня подачи документов.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины готовится провести паспортную реформу. Решение было принято комитетом парламента по правам человека.

Кроме того, Е-паспорта можно будет предъявлять в банках. Соответствующее нововведение НБУ анонсировал в числе других, призванных упростить проведение кассовых операций банками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.