Безробітні через COVID-19 отримають допомогу від держави [ Редактировать ]
Українці, які залишились без роботи на час чергового локдауну, таки отримають по 8 тисяч допомоги від держави.
Таке рішення ухвалив парламент сьогодні на позачерговому засіданні. Йдеться про ФОПівців та найманих працівників, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, за останні три місяці. Виплати планується дві, гроші виділять з державного та місцевих бюджетів.
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