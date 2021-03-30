Звідки взявся коронавірус. Доповідь щодо цього сьогодні опублікували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Група міжнародних науковців шукала витоки пандемії в Китаї. Які версії називають найвірогіднішими і чому звіт ВООЗ вже критикують у Сполучених Штатах - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Борсуки поповнили лави підозрюваних у зародженні медичної кризи глобального масштабу. Також серед можливих причетних - норки, панголіни та кішки. А головними винуватцями, як і раніше, вважають кажанів. Про це йдеться у звіті експертів ВООЗ щодо походження коронавірусу.

Найвірогіднішим сценарієм утворення коронавірусу науковці називають зоонозний. Тобто хвороба виникла в популяції кажанів, згодом мутувала та перейшла до людини через посередника. Іншим, менш ймовірним сценарієм, вважається передача вірусу напряму від кажана до людини. А найслабша, на думку експертів, гіпотеза це ураження через заморожену їжу.

Тедрос Гебреїсус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Усі гіпотези мають право на існування, і з того, що я бачив, вони вимагають повного подальшого дослідження. Я зможу розповісти більше після того, як ця доповідь буде вивчена та перевірена.

Така довгоочікувана доповідь наразі викликала лише критику. Газета New York Times назвала її "поверхневою". А держсекретар США взагалі поставив під сумнів достовірність звіту. І звинуватив Китай у втручанні в підготовку висновків. Пекін і раніше звинувачували у саботажі дослідження, через постійне відкладання візиту експертів ВООЗ.

Чжао Ліцзянь, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Китай ніколи не погодиться з безпідставними звинуваченнями та безпричинними наклепами з боку США щодо епідемії. США повинні спитати себе: яка частина звіту експертів ВООЗ була написана за допомогою уряду Китаю? Чи вважають вони маніпуляціями за лаштунками той факт, що китайський уряд забезпечив зручність для дослідження походження коронавірусу?

Щоправда, раніше науковці ВООЗ підтвердили, що Китай не надав усю необхідну їм інформацію. Зокрема, щодо перших випадків коронавірусу, зареєстрованих в країні. Натомість запропонували лише зведені дані та власний аналіз, а це суперечить світовій практиці. Крім того, доступ до інформації та людей безпосередньо у Вухані був доволі обмеженим.

Хунг Нгуєн-Вієт, член групи експертів ВООЗ:

Дуже малоімовірно, що така коротка місія дасть нам поглиблене розуміння походження вірусу чи певні відповіді на питання. Нам потрібно бути терплячими, ми в процесі, і нам потрібен час і зусилля, щоб все зрозуміти.

І дійсно, команда експертів ВООЗ пробула в Китаї всього 4 тижні. При чому, перші два науковці працювали в самоізоляції. Решту часу опитували співробітників науково-дослідницьких інститутів, лікарень та ринку морепродуктів. До речі, доповідь так і не дала відповідь на запитання, чи дійсно коронавірус рознісся з базару. А от варіант витоку коронавірусу із лабораторії - науковці ВООЗ відкинули категорично.