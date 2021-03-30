Нацагентство по вопросам госслужбы допустило Алексея Любченко к конкурсу на пост главы Государственной налоговой службы вопреки открытому уголовному делу, подозрениям в хищениях и многочисленным жалобам бизнеса. Об этом в facebook заявил политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, Кабмин назначил Любченко главой ГНС в апреле 2020 года на период действия карантина. 18 марта 2021 года КМУ объявил конкурс на должность главы налоговой. К отбору допущены 9 кандидатов, включая Любченко. В конце января ГБР открыла против него уголовное дело.

"Его пребывание на этой должности - вообще нонсенс, потому что раньше его обвиняли в организации миллиардных (!) "скруток" и в многочисленных злоупотреблениях. Любченко - классический, образцовый "орел Януковича", человек приближенный к Захарченко, который почему-то не попал под люстрацию", - пишет Голобуцкий.

Он также добавил, что при содействии главы Госфинслужбы Вадима Мельника Любченко воспроизводит узнаваемый "стиль" семьи Януковича: давят на региональных налоговиков, которые в свою очередь выжимают из бизнеса последнее. При этом Голобуцкий отметил, что Нацкомиссия может "не замечать" жалобы со стороны бизнеса, однако игнорировать уголовное дело не выйдет.

"Интересно, что еще должно произойти, чтобы власть наконец обратила внимание на такого "кадра" и подвинула его с должности на подходящее место - в СИЗО СБУ? Неужели нет никого лучше участника банды Януковича", - пишет блогер.