Маркетинговые исследования рынков и их применение: примеры из практики [ Редактировать ]
Бизнес-структуры заказывают маркетинговые исследования тогда, когда им необходимо прояснить экономическую ситуацию, сложившуюся на интересующем их рынке. Чаще всего это происходит перед принятием управленческих решений, например, направленных на:
- изменение ассортимента предлагаемой продукции или ребрендинг торговой марки;
- освоение дополнительного направления или вывод нового продукта на рынок;
- анализ и упрочение рыночных позиций предприятия;
- проведение антикризисных мероприятий;
- разработку и внедрение маркетинговой стратегии.
Цели и задачи у заказчиков могут различаться, как и рынки, на которых они работают, но информационный базис для принятия решений создается с помощью инструментов маркетинговых исследований, имеющихся в распоряжении консалтинговых агентств.
Для иллюстрации пользы маркетинговых исследований для бизнеса возьмем несколько примеров из практики украинской компании Pro-Consulting.
В первом случае заказчиком выступила фирма с крупными иностранными инвестициями, специализирующаяся на создании инновационных технологий в области облачного видеонаблюдения.
Цель – определение маркетинговой стратегии дальнейшего развития бизнеса.
Консалтинговым агентством были проведены:
- общий анализ рынка:
- факторы влияния и тенденции развития;
- госрегулирование рынка в Украине и странах ЕС;
- конкурентный анализ рынка:
- сегментирование долей по регионам и специализациям;
- ценовая политика конкурентов;
- анализ каналов сбыта;
SWOT-анализ.
По результатам маркетингового исследования аналитиками даны прогнозы дальнейшего развития рынка и предоставлены варианты концепции маркетинговой стратегии клиента. Рекомендуем вам ознакомиться с базовой структурой аналитического исследования рынка.
Во втором случае инициатором анализа рынка выступил украинский производитель широкого ассортимента сушеных овощей, работающий в соответствии с регламентами ISO 22000 HACCP.
Цель – оценка текущей ситуации на целевом рынке, составление прогнозов на перспективу, разработка стратегии продвижения продукции предприятия.
Выполнено маркетинговое исследование рынка сушеных овощей, в рамках которого:
- выявлены факторы влияния на рынок и порождаемые ими тренды;
- проанализирована конкурентная среда;
- изучено направление внешней торговли сушеными овощами;
- сформирован прогноз изменения условий работы на рынке;
- выработаны предложения по финансовой модели дальнейшей деятельности заказчика.
В третьем примере информация по рынку понадобилась холдингу, объединяющему несколько предприятий химической промышленности, специализирующихся на выпуске азотных удобрений. Дополнительным направлением бизнеса заказчика является выращивание органической продукции.
Цель – определение тенденций и перспектив развития рынка сельскохозяйственной авиации в Украине.
По техническому заданию клиента Pro-Consulting осуществила:
- расчеты текущего и прогнозного объемов рынка сельскохозяйственной авиации в Украине;
- анализ уровня конкуренции и связанных с ней барьеров и рисков;
- выработка рекомендаций по продвижению услуги.
Заказчиком еще одного маркетингового исследования стал украинский филиал международной группы компаний, специализирующихся на производстве и продаже строительных материалов.
Цель – освоение отечественных рынков гипсокартона и строительных смесей.
Отчет по результатам исследования рынка, содержат:
- наиболее важные параметры целевых рынков:
- емкость рынков;
- объемы производства, импорта и экспорта;
- распределение долей основных операторов рынка;
- анализ сферы потребления.
- прогнозы дальнейшего развития рынков гипсокартона и строительных смесей в Украине;
- рекомендации по достижению целей клиента.
Завершает наш обзор исследование, выполненное для компании, входящей в десятку лидеров на рынке техники для кондиционирования и вентиляции воздуха.
Цель – разработка маркетинговой стратегии развития на рынках ионизаторов воздуха и климатической техники в Украине.
Компанией Pro-Consulting проведены маркетинговые исследования интересующих заказчика рынков, в результате которых:
- рассчитана емкость рынков;
- определены и сегментированы объемы импорта;
- произведен анализ конкурентов;
- предоставлены прогнозы изменения рыночных условий.
Описанные здесь примеры являются иллюстрацией универсального характера применения инструментария маркетинговых исследований для оказания поддержки бизнесу на любых рынках.
Отметим, что в качестве оперативной аналитической поддержки операторы рынков пользуются и готовыми анализами рынков. Со структурами и аннотациями к готовым маркетинговым исследования вы можете ознакомиться на сайте Pro-Consulting.
Если же вам необходимо проведение эксклюзивного анализа рынка по самым свежим данным и вашему индивидуальному техническому заданию, консалтинговая компания всегда готова к такой работе, ведь содействие развитию бизнеса клиента приносит ей не только деньги, оно и репутацию.
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