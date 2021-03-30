Бизнес-структуры заказывают маркетинговые исследования тогда, когда им необходимо прояснить экономическую ситуацию, сложившуюся на интересующем их рынке. Чаще всего это происходит перед принятием управленческих решений, например, направленных на:

изменение ассортимента предлагаемой продукции или ребрендинг торговой марки;

освоение дополнительного направления или вывод нового продукта на рынок;

анализ и упрочение рыночных позиций предприятия;

проведение антикризисных мероприятий;

разработку и внедрение маркетинговой стратегии.

Цели и задачи у заказчиков могут различаться, как и рынки, на которых они работают, но информационный базис для принятия решений создается с помощью инструментов маркетинговых исследований, имеющихся в распоряжении консалтинговых агентств.

Для иллюстрации пользы маркетинговых исследований для бизнеса возьмем несколько примеров из практики украинской компании Pro-Consulting.

В первом случае заказчиком выступила фирма с крупными иностранными инвестициями, специализирующаяся на создании инновационных технологий в области облачного видеонаблюдения.

Цель – определение маркетинговой стратегии дальнейшего развития бизнеса.

Консалтинговым агентством были проведены:

общий анализ рынка:

факторы влияния и тенденции развития;

госрегулирование рынка в Украине и странах ЕС;

конкурентный анализ рынка:

сегментирование долей по регионам и специализациям;

ценовая политика конкурентов;

анализ каналов сбыта;

SWOT-анализ.

По результатам маркетингового исследования аналитиками даны прогнозы дальнейшего развития рынка и предоставлены варианты концепции маркетинговой стратегии клиента. Рекомендуем вам ознакомиться с базовой структурой аналитического исследования рынка.

Во втором случае инициатором анализа рынка выступил украинский производитель широкого ассортимента сушеных овощей, работающий в соответствии с регламентами ISO 22000 HACCP.

Цель – оценка текущей ситуации на целевом рынке, составление прогнозов на перспективу, разработка стратегии продвижения продукции предприятия.

Выполнено маркетинговое исследование рынка сушеных овощей, в рамках которого:

выявлены факторы влияния на рынок и порождаемые ими тренды;

проанализирована конкурентная среда;

изучено направление внешней торговли сушеными овощами;

сформирован прогноз изменения условий работы на рынке;

выработаны предложения по финансовой модели дальнейшей деятельности заказчика.

В третьем примере информация по рынку понадобилась холдингу, объединяющему несколько предприятий химической промышленности, специализирующихся на выпуске азотных удобрений. Дополнительным направлением бизнеса заказчика является выращивание органической продукции.

Цель – определение тенденций и перспектив развития рынка сельскохозяйственной авиации в Украине.

По техническому заданию клиента Pro-Consulting осуществила:

расчеты текущего и прогнозного объемов рынка сельскохозяйственной авиации в Украине;

анализ уровня конкуренции и связанных с ней барьеров и рисков;

выработка рекомендаций по продвижению услуги.

Заказчиком еще одного маркетингового исследования стал украинский филиал международной группы компаний, специализирующихся на производстве и продаже строительных материалов.

Цель – освоение отечественных рынков гипсокартона и строительных смесей.

Отчет по результатам исследования рынка, содержат:

наиболее важные параметры целевых рынков:

емкость рынков;

объемы производства, импорта и экспорта;

распределение долей основных операторов рынка;

анализ сферы потребления.

прогнозы дальнейшего развития рынков гипсокартона и строительных смесей в Украине;

рекомендации по достижению целей клиента.

Завершает наш обзор исследование, выполненное для компании, входящей в десятку лидеров на рынке техники для кондиционирования и вентиляции воздуха.

Цель – разработка маркетинговой стратегии развития на рынках ионизаторов воздуха и климатической техники в Украине.

Компанией Pro-Consulting проведены маркетинговые исследования интересующих заказчика рынков, в результате которых:

рассчитана емкость рынков;

определены и сегментированы объемы импорта;

произведен анализ конкурентов;

предоставлены прогнозы изменения рыночных условий.

Описанные здесь примеры являются иллюстрацией универсального характера применения инструментария маркетинговых исследований для оказания поддержки бизнесу на любых рынках.

Отметим, что в качестве оперативной аналитической поддержки операторы рынков пользуются и готовыми анализами рынков. Со структурами и аннотациями к готовым маркетинговым исследования вы можете ознакомиться на сайте Pro-Consulting.

Если же вам необходимо проведение эксклюзивного анализа рынка по самым свежим данным и вашему индивидуальному техническому заданию, консалтинговая компания всегда готова к такой работе, ведь содействие развитию бизнеса клиента приносит ей не только деньги, оно и репутацию.