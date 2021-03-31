Франція закликала Росію стабілізувати ситуацію на Донбасі [ Редактировать ]
Росія має взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Про це заявили у президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками тристоронніх переговорів із Ангелою Меркель та очільником Кремля.
Напередодні сторони обговорили кілька тем, зокрема і питання України. Ішлося про те, що шляхів виходу з кризи треба шукати відповідно до Мінських угод. Також європейські лідери закликали провести зустріч у нормандському форматі. Саме на такому форматі наполягає й Україна.
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