Британці хочуть створити музей про вихід з Європейського Союзу [ Редактировать ]
У Британії хочуть створити музей Брекзиту. Людей закликають жертвувати предмети, пов'язані з виходом королівства з Європейського Союзу агітаційну літературу, плакати, значки, а також особисту кореспонденцію.
Організатори звертаються як до противників, так і до прихильників Брекзиту, аби представити все "справедливо та збалансовано". На функціонування майбутньої установи хочуть зібрати 650 тисяч фунтів стерлінгів, це майже 900 тисяч доларів.
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