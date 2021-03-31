У Британії хочуть створити музей Брекзиту. Людей закликають жертвувати предмети, пов'язані з виходом королівства з Європейського Союзу агітаційну літературу, плакати, значки, а також особисту кореспонденцію.

Організатори звертаються як до противників, так і до прихильників Брекзиту, аби представити все "справедливо та збалансовано". На функціонування майбутньої установи хочуть зібрати 650 тисяч фунтів стерлінгів, це майже 900 тисяч доларів.