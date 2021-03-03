Агенты форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщили руководству туринского клуба о его желании продлить контракт до 2023 года. Об этом сообщает итальский спортивный журналист Альфредо Педулла.

У топ-менеджемента "Ювентуса" планов относительно будущего Роналду пока нет, поскольку действующий контракт с португальским нападающим действует до лета 2022 года. В клубе планируют оценить его состояние через полтора года. Не исключается, что Роналду может быть продан, если финансовое состояние "Ювентуса" ухудшится.

2 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии "Ювентус" разгромил дома "Специю" 3:0. Один гол записал на свой счет Роналду.

Забитый в матче с "Специей" мяч позволил Роналду установить новый рекорд. Криштиану стал первым футболистом, который забил соперникам не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в ТОП-5 лиг Европы.

Напомним, что в 2018 году Роналду принял решение перебраться в туринский "Ювентус". За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов. В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил еще один личный рекорд - забил всем командам, выступающим в "Серии А".