У Києві горів майбутній центр для онкохворих дітей "Дача". Його засновниця переконує, що будівлю підпалили. Чому це трапилося, хто за це має нести відповідальність та яка подальша доля закладу - Марічка Мельник розкаже.

Начали срєдствами своїми тушить, вода у нас тут була, ми старалися загасити усе до приїзду пожарки.

Пошкоджений фундамент, фасад, вхідні двері та вікна. Приблизна сума збитків, завданих недобудованому закладу, де у майбутньому під час реабілітації мали проживати онкохворі діти - двісті тисяч гривень. На місце приїхали пожежники, поліція та швидка, яку, як кажуть охоронці будівництва, викликав сусід.

Полум'я вдалось загасити десь за пів години. Висновок інспектора пожежної служби - підпал. За його словами так могло горіти тільки, якщо додати пальне. Адже матеріал фасаду та фундаменту сам по собі так зайнятися не може.

Роман Руденко, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Солом'янського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві:

Подивилися місце пожежі зробили висновок, що імовірна причина пожежі нанесення стороннього джерела. Ми оформили пожежу і висновок передали в поліцію.

Засновниця благодійного центру Пані Наталя підозрює, що будівлю підпалили сусіди. Адже більшість з них не хотіла, щоб поряд мешкали хворі діти.

Наталія Оніпко, благодійниця:

Я могла очікувати там якісь погрози, невдоволення сусідів, але от таких дій. Я напевно не маю права звинувачувати нікого, але враховуючи якщо це підпал і те як дружньо до нас тут ставляться то.

Жінка вже звернулася до поліції із заявою. Побоюється, що подібна ситуація може повторитись, коли в будинку вже проживатимуть діти. У Солом'янському управлінні кримінальне провадження поки не відкрили.

Однак благодійники кажуть, що попри залякування, зупиняти будівництво не будуть. А поки слідство шукатиме винних, центр як і планували, відкриють восени цього року.