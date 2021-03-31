Канал Adult Swim показал трейлер пятого сезона анимационного сериала "Рик и Морти". Новый сезон начнут показывать на американском канале Cartoon Network в блоке для взрослой аудитории 20 июня 2021 года.

В описании к трейлеру Adult Swim пишет: "Теперь вы можете спрашивать, когда выйдет шестой сезон". Дело в том, что еще в 2018 году канал заказал у создателей "Рика и Морти" 70 эпизодов, чего хватит еще на несколько сезонов.

Когда пятый сезон популярного мультсериала для взрослых выйдет на русском языке в озвучке Сыендука - пока неизвестно.

Сериал рассказывает о приключениях циничного безумного ученого-алкоголика Рика Санчеза и его туповатого, наивного, и неуверенного в себе внука Морти. Парочка путешествует по Вселенной и времени, спасая человечество и другие цивилизации. Судя по трейлеру, в новом сезоне все как всегда.

Комедийный научно-фантастический мультсериал "Рик и Морти" выходил на Cartoon Network с 2013 года. Всего было показано четыре сезона из 41 эпизода.

Сериал, выросший из хулиганской анимационной пародии на франшизу "Назад в будущее", получил чрезвычайно высокие отзывы критиков.

Напомним, что вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи с Джейсоном Стэтхэмом "Гнев человеческий".