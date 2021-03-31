Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории страны батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, во временно оккупированном Крыму.

Так, он отметил, что Россия наращивает свое войско возле украинских границ, чтобы "продемонстрировать решительность своих намерений".

Мы понимаем, что, кроме тех 28 батальонных тактических групп, которые сегодня уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно начисляем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп.

По его мнению, Россия не забыла о своих планах, которые были у нее с 2014 года.

Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну и готовимся к всяким возможным провокациям и реагирование на действия противника.

Напомним, президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции. Ранее о планах лидеров трех стран обсудить ситуацию на Донбассе после резкого обострения в прошлую пятницу, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского не планируется, поскольку кроме Донбасса будет много "иных вопросов для обсуждения".

"Подробности" также сообщали, что по словам Пескова, Владимир Путин пока не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.