Хмельниччина отримає мобільний ковід-шпиталь [ Редактировать ]
Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 згортають на Івано-Франківщині. Ситуація з поширенням вірусу там покращується, запевнили в облдержадміністрації.
Натомість подібний шпиталь планують облаштувати на Хмельниччині, в місті Славута. Про це повідомили в тамтешній мерії.
У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужали майже 700 людей, 28 померли. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків.
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