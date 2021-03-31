У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць

Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 згортають на Івано-Франківщині. Ситуація з поширенням вірусу там покращується, запевнили в облдержадміністрації.

Натомість подібний шпиталь планують облаштувати на Хмельниччині, в місті Славута. Про це повідомили в тамтешній мерії.

У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужали майже 700 людей, 28 померли. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків.