Во Франции расширяют карантин на всю страну [ Редактировать ]
Во Франции расширяют карантинные ограничения, которые были введены в 19 регионах, на всю страну. Они начнут действовать с субботы, 3 апреля. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.
"Ограничения, которые уже действуют в 19 департаментах, будут распространяться на всю территорию Франции с этой субботы на четыре недели", - сказал Макрон.
По его словам, власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции.
"Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя", - отметил Макрон.
Французский президент заявил, что сохранится комендантский час, который действует с 19:00 до 06:00
Он также потребовал перевести работников на дистанционную работу.
"Я призываю всех работодателей и работников предприятий выбирать удаленный формат работы всегда, когда это возможно", - сказал Макрон.
В частности, будут закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Ограничены передвижения из региона в регион.
Также будут закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения - музеи, театры, кинотеатры.
Ранее мы писали, что в Киеве могут ввести комендантский час.
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