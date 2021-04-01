Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США загострення на Донбасі [ Редактировать ]
Про те, що Росія системно загострює ситуацію на лінії розмежування, йшлося і в розмові міністра закордонних справ України та Держсекретаря США. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен поговорили телефоном.
Під час розмови український дипломат приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.
Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив - США і надалі непохитно підтримують Україну.
по теме
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня
Литовський лідер наголосив - Кремль не робить спроб закінчити війну на Донбасі. Примусити Москву до цього, на переконання Ґітанаса Науседи, можуть антиросійські санкції демократичних держав
Росія громадить війська на кордонах з Україною. Така головна теза сьогоднішнього виступу головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака перед парламентаріями, під час позачергового засідання Ради
У Сполучених Штатах завершують підготовку детального звіту щодо зловмисної діяльності Росії проти США та їхніх союзників у Європі. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN
Перша офіційна пресконференція американського президента Джо Байдена відбулася на 65-й день із моменту його інавгурації