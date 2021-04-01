Куба вакцинуватиме громадян власним препаратом [ Редактировать ]
На Кубі планують щепити все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини - Соберана та Абдала - проходять останню фазу тестування.
Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас, рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі.
Едуардо Мартінес, президент фармацевтичної компанії:
Наша держава економить гроші, приблизно - мільйони доларів, якщо враховувати успішні результати тестування вакцин. Але, зважаючи на ембарго і економічну ситуацію в країні, нам не вдалося б досягти таких успіхів, якби ми не почали розвивати фармацевтичну галузь ще 35 років тому.
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Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі.
Ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковіду планують закупити в Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання Уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити переважну кількість дорослого населення країни
Українці мають знати якомога більше інформації про вакцину, яку їм колотимуть. Адже лише так можна побороти недовіру людей до щеплення
Кожна доза цієї сироватки зберігається окремо, це дає змогу медикам проводити імунізацію поступово. На відміну від препарату "Ковішилд", який слід використати якомога швидше після відкриття флакону