В "Укрзализныце" сообщили, как будут ходить поезда в Киеве после начала локдауна [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
Действующее расписание движение поездов по Киеву и области останется без изменений, и никаких ограничений по высадке и посадке пассажиров в столице с 5 апреля вводить не будут. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек в Киев или через него. В компании объяснили, что не будут вводить ограничения до отдельного запрета государственной или региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В "Укрзализныце" подчеркнули, что усилили карантинные меры - санитарная обработка вагонов проводится после каждого рейса.
В мэрии Киева ранее заявили, что междугородний автотранспорт в столице будет работать даже во время жесткого карантина 5-16 апреля.
Напомним, что власти Киева с 5 апреля решили ограничить в столице движение наземного общественного транспорта и метро. Пользоваться им можно будет только по специальным пропускам, которые будут выдавать работникам предприятий критической инфраструктуры.
"Подробности" писали о том, как и где получить спецпропуск на городской транспорт.
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