В Киеве не будут ограничивать движение поездов после начала локдауна Источник: Укрзализныця

Действующее расписание движение поездов по Киеву и области останется без изменений, и никаких ограничений по высадке и посадке пассажиров в столице с 5 апреля вводить не будут. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек в Киев или через него. ​В компании объяснили, что не будут вводить ограничения до отдельного запрета государственной или региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что усилили карантинные меры - санитарная обработка вагонов проводится после каждого рейса.

В мэрии Киева ранее заявили, что междугородний автотранспорт в столице будет работать даже во время жесткого карантина 5-16 апреля.

Напомним, что власти Киева с 5 апреля решили ограничить в столице движение наземного общественного транспорта и метро. Пользоваться им можно будет только по специальным пропускам, которые будут выдавать работникам предприятий критической инфраструктуры.

"Подробности" писали о том, как и где получить спецпропуск на городской транспорт.