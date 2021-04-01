Во Львове экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, за рулем которого сидела 14-летняя девочка. Отцом инциденте сообщают в пресс-службе полиции.

Девочка-шофер находилась за рулем машины марки Hyundai CR-V, рядом с ней сидел мужчина, который представился отцом ребенка и заявил, что она учится водить автомобиль.

Вчера вечером патрульные 3-го батальона во время опережения на улице Кульпарковской автомобиля Honda CR-V заметили за рулем ребенка. Полицейские сразу остановили автомобиль, чтобы проверить это. С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа малолетней водительницы. По его словам, 14-летней дочери стало неинтересно ездить на площадках, и они выехали на настоящие дороги.

Отмечается, что правоохранители выписали 42-летнему отцу-"инструктору" штраф в размере 3400 гривен, согласно постановлению о передаче права управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление им. Паторульные также успокоили девочку, которая сильно разнервничалась от сложившейся ситуации.

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Кроме того, В США, в городе Батон-Руж штата Луизиана, 11-летний мальчик угнал школьный автобус и попал в ДТП. Мальчик задержали правоохранители, ему предъявили обвинение за угон авто и неповиновение сотрудникам полиции.

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