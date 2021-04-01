В Україні відбулись тренування підрозділів ЗСУ [ Редактировать ]
Інженерно-саперні підрозділи ЗСУ вправлялися у майстерності неподалік адмінкордону з окупованим Кримом. За підтримки артилерії та авіації вояки облаштували мінно-вибухові загородження.
А вертолітники відпрацювали вправи із знищення цілей умовного противника у польоті на малих висотах. За даними Генштабу, такі тренування військовики проводять дедалі частіше. Готуються протидіяти можливій атаці російського морського десанту.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:
Ведення оборони морського узбережжя передбачає тренування підрозділів, які підпорядковані командуванню ОС ЗСУ на півдні України, відбуваються майже щодня та щотижня.
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