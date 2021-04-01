Брюссельський суд зобов'язав уряд Бельгії зняти всі коронавірусні обмеження протягом місяця. Бо влада запровадила карантин без належної правової основи. Про локдаун по-бельгійськи - розкаже Олена Абрамович

Велика вечірка з діджеями та музикою у найбільшому парку Брюсселя - Bois de la Cambre, першого квітня. Такий жарт до "Дня дурнів" виявила бельгійська поліція у соцмережі Facebook. Подією зацікавились тисячі користувачів. А правоохоронці попередили - порушників карантину штрафуватимуть.

Мартін Франсуа, речник прокуратури Брюсселя:

Це перше квітня і очевидно, що це жарт. Але ми як прокуратура попереджаємо - що кожен, хто з'явиться, буде нести відповідальність у разі порушення заходів охорони здоров'я. Поліція буде фіксувати будь-які порушення правил. Також ми розпочали розслідування для встановлення організаторів цього заходу.

Ще одна новина, яку бельгійська молодь зустріла з радістю, і цього разу це не жарт, заборона карантину судом. Бельгійська асоціація юристів оскаржила в суді коронавірусні обмеження. І суд постановив - влада країни не мала правової основи для впровадження локдауна. І має скасувати всі обмеження протягом місяця.

Олівія Вене, президентка Ліги з прав людини:

Але це не означає, що обмеження зникнуть. Вони досі існують, влада тепер має 30 днів, аби знайти реальну правову основу для прийняття рішень щодо заборон.

В іншому разі бельгійському уряду загрожує штраф у розмірі 5 тисяч євро на день і до 200 тисяч євро в цілому. Досі влада використовувала надзвичайні укази для запровадження обмежень. Місяць тому уряд запропонував парламенту новий "закон про пандемію", але депутати ніяк його не ухвалять.

Олівія Вене, президентка Ліги з прав людини:

Чимало урядів це не лише бельгійський, а й французький, взяли позицію "заборони, санкцій, контролю та нагляду". На мою думку, натомість ми могли б прийняти позицію "поваги, довіри та солідарності" щодо коронавірусних заходів.

Та на солідарність сподіватися марно. Ось на цих кадрах - сотні молодих людей без масок. Бо тиждень тому вимоги відкоригували - маски у парках зробили не "обов'язковими", а "рекомендованими". І, відповідно, тут їх більше не побачиш, хіба що на поліцейських.

Дієго Рівера, музикант:

На мою думку, нам варто збиратися і насолоджуватися хорошою погодою і свіжим повітрям. Поліція постійно намагається нас стримати, але нічого страшного, ми тримаємось.

Тим часом в іншому бельгійському місті - Генті, влада намалювала сотню великих кіл на усіх великих площах. Таким чином там подбали, аби студенти, які у ці сонячні дні збираються на вулицях щодня, завжди могли зберігати належну дистанцію.