В четверг, 1 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что 20 погибших и 57 раненых с начала года – цена отстаивания независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгшегся на Донбасс и оккупировал Крым.

Кроме того, Зеленский хотел бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее, когда в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших.

Работы в этом направлении продолжаются.

Второй пункт - наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности.

Украинская армия, по словам президента, - это не только сила и мощь, но и мудрость и взвешенность. Поэтому она готова к любым провокациям.

Также он отметил, что Украина не оставляет попыток договориться о перемирии "как о самом быстром тактическом шаге". При этом стратегией остается – "обязательно мир и возвращения наших людей и территорий".

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.