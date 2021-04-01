Обострение на Донбассе: Зеленский прокомментировал ситуацию [ Редактировать ]
В четверг, 1 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что 20 погибших и 57 раненых с начала года – цена отстаивания независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.
Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгшегся на Донбасс и оккупировал Крым.
Кроме того, Зеленский хотел бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее, когда в течение месяцев было в десятки раз меньше раненых и погибших.
Работы в этом направлении продолжаются.
Второй пункт - наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности.
Украинская армия, по словам президента, - это не только сила и мощь, но и мудрость и взвешенность. Поэтому она готова к любым провокациям.
Также он отметил, что Украина не оставляет попыток договориться о перемирии "как о самом быстром тактическом шаге". При этом стратегией остается – "обязательно мир и возвращения наших людей и территорий".
Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
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