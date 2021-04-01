В четверг, 1 апреля, на Донбассе был ранен еще один украинский военный. Это произошло в результате обстрела позиций вблизи Новотошковского. Об этом сообщает оперативно тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.

Оккупанты в очередной раз нарушили перемирие, применив против украинских военных гранатометы. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно была оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации проинформировала о происшествии миссию ОБСЕ в Украине.

Напомним, в Донецкой области, возле Шумов, сепаратисты обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов, один боец ВСУ получил ранение.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.

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