Щоб допомогти людям відновити понівечені окупантами оселі, на Донеччину прибули півтори сотні рятувальників із шести областей. Перші результати їхньої роботи бачив Ігор Левенок.

Щоб допомогти людям відновити оселі, на Донеччину прибули півтори сотні рятувальників із шести областей. Перші результати їхньої роботи бачив Ігор Левенок.

Ну в принципе вон посекло кришу вон вверху…

Прифронтове селище Верхньоторецьке. Той день пан Анатолій запам'ятав на все життя. Торік восьмого березня російські найманці вдарили з панцерників та гранатометів по житловому сектору. Один зі снарядів влучив у дах будинку, де мешкала пенсіонерка - його мати.

Анатолій Черкашин, житель Верхньоторецького:

Обстріл бил с той сторони, побило ту сторону улицы сильно, ну и сюда прилетело. Все ми были на месте, так сказать. Поздравили с восьмым мартом…

Чоловік розповідає - покрівлю побило, стеля протекла. Відтоді старенька мати мусила жити у невеличкому літньому флігелі.

Ну вот трещина по тому углу, вот в этот угол…По центру шиферини прибий гвоздь!

Сьогодні до оселі Ніни Йосипівни завітала бригада рятувальників з Рівненщини. Мають повністю замінити стару покрівлю.

- Провод трьохжильний січенням два і п'ять. Ну і самі балки. - Ліс? - Так ліс. Тут була пожежа і пошкоджений електрокабель…

Олег Жовтков, начальник пожежно-рятувальної частини №2 м. Рівне:

Сільська рада, адміністрація Очеретинська надають всі необхідні матеріали, проблем ніяких немає.

Господиня оселі у свої вісімдесят п'ять порається потихеньку по господарству. Запасається хмизом.

Що, дрова на зіму готовлю…

Ніна Черкашина. Колись ім'я цієї жінки знала вся округа. Вона має звання героя праці. За плечима понад сорок років нелегкої роботи у колгоспі та на заводі. Цю хату будували власноруч, разом із чоловіком, коли Донбас піднімали з руїн після Другої світової. Чоловік вже помер. А Ніна Йосипівна переживає горе ще однієї війни.

Ніна Черкашина, мешканка Верхньоторецького:

Боже сохрани! У мене б і внучата приїжджали, п'ятеро онуків, а нігде ось ні одного нема…

Онуки не їздять до бабусі, бо тут зараз неспокійно.

Стріляли здорово, а чуть особенно Горловку…

Бригада рятувальників у Верхньоторецькому працюватиме до середини червня. Полагодити мають до півсотні будинків. Держава на це виділяє кошти.

Микола Коваленко, голова Очеретинської ВЦА:

Приблизно на один будинок там по різному, але в середньому від тридцяти до сорока п'яти тисяч гривень це на буд матеріали і вікна…

Загалом на Донбасі працюватимуть загони рятувальників із багатьох областей вздовж усієї лінії фронту.

Люди дуже добре реагують, вони зустрічають, вони давно це чекали…