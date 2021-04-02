Євробачення-2021 проведуть із глядачами [ Редактировать ]
Євробачення-2021 у Роттердамі відбудеться з глядачами. Уряд Нідерландів дозволив шанувальникам конкурсу приєднатися до святкових подій.
Організатори Євробачення розглядають варіанти, як безпечно розсадити глядачів. І вже найближчим часом опублікують регламент заходів.
Нагадаю, цьогоріч головний пісенний конкурс Європи відбудеться 22 травня у Роттердамі. Україну представлятиме гурт Go_A із піснею "Шум".
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