У Мексиці шукають контрабандистів, які перекинули через паркан до США двох маленьких дітей. Америку збурило опубліковане відео з тепловізора прикордонного патруля. На ньому видно - двоє дорослих із мексиканського боку переправляють через загорожу сестричок трьох і п'яти років.

І залишають їх самих посеред пустелі. Маленьких жителів Еквадору забрали соцслужби. Уряд Мексики заявляє, що контрабандисти рекомендують мігрантам брати з собою дітей у подорож із Центральної Америки, щоб полегшити прохання про притулок у США.