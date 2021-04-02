Контрабандисти закинули дітей до США через паркан [ Редактировать ]
У Мексиці шукають контрабандистів, які перекинули через паркан до США двох маленьких дітей. Америку збурило опубліковане відео з тепловізора прикордонного патруля. На ньому видно - двоє дорослих із мексиканського боку переправляють через загорожу сестричок трьох і п'яти років.
І залишають їх самих посеред пустелі. Маленьких жителів Еквадору забрали соцслужби. Уряд Мексики заявляє, що контрабандисти рекомендують мігрантам брати з собою дітей у подорож із Центральної Америки, щоб полегшити прохання про притулок у США.
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