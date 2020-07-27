Немецкая организация по техническому надзору TÜV составила рейтинг из ТОП-5 лучших надежных б/у автомобилей в сегменте кроссоверов, которые представлены на рынке Украины.

Для рейтинга были отобраны внедорожники в возрасте 4-5 лет при пробеге до 80 тысяч километров, которые зарекомендовали себя, как наиболее "неубиваемые" в условиях украинской эксплуатации.

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На первом месте оказался 5-летний бюджетный кроссовер Mitsubishi ASX. Лишь 5,7% владельцев этого внедорожника сообщили о серьезных поломках – это самый маленький процент из всего рейтинга.

Mitsubishi ASX

Удивительно, но Mitsubishi ASX оказался на голову выше японского Toyota RAV4, который попал на второе место. При аналогичном пробеге процент неисправностей у данной модели оказался чуть выше — 5,9%.

Toyota RAV4

Третье место занимает еще один японский представитель – модель Suzuki SX4. Лишь 6,3% автовладельцев обращались в СТО за последние 5 лет с серьезными проблемам.

Suzuki SX4

Четвертое место занято тоже японцем – бестселлером Mazda CX-5. Лишь 7% таких машин в Германии имели неисправности во время 5-летнего пробега.

Замыкает рейтинг надежных внедорожников модель Honda CR-V, у которой при среднем пробеге в 94 тыс. км в сервис за первые 5 лет владения обращались 7,6% обладателей таких машин.

Honda CR-V

Еще один удивительный факт – в рейтинг не попал ни один представитель европейского и корейского автопрома.

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