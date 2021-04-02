Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Им стала Полина Лысенко. Указ №137/2021 подписан 2 апреля.
"Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в документе.
Сама Лысенко отметила, что Центр создан, чтобы противодействовать угрозам национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также для борьбы с пропагандой и для недопущения манипулирования общественным мнением. Бороться планируют с угрозами, которые возникают как извне, так и внутри страны.
Представление Центра противодействия дезинформации состоится во вторник, 6 апреля.
Полина Лысенко в 2013 – 2015 годах работала на должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го был помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. С сентября 2020 года - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".
Ранее мы писали о том, что Украина начинает борьбу с фейками.
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