Украина начинает борьбу с фейками [ Редактировать ]
В пятницу, 19 февраля, стало известно, что в Украине планируют запустить Центр противодействия дезинформации. Сейчас проект на стадии отбора команды.
Данный Центр будет заниматься поиском дезинформации в СМИ, среди блогеров и лидеров общественного мнения, реагировать на них и оповещать о том, что информация - фейк. Особое внимание уделять неправдивой информации со стороны России.
Также этот Центр будет заниматься просвещать и повышать медиаграмотность среди жителей Украины, чтобы украинцы сами могли фильтровать информацию.
Ранее мы писали о том, что Twitter разработал уникальную программу для войны с фейками.
Кроме того, Twitter будет удалять фейки о COVID-вакцине уже. Сначала начнут уничтожать сообщения с наиболее обманчивой информацией о вакцинах против коронавируса.
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