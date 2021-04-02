У Харкові, який ще знаходиться в помаранчевій зоні, з кожним днем все більше хворих. Сьогодні в регіоні рекорд за кількістю нових випадків. Перебіг хвороби став тяжчим. І тепер більше хворіють діти.

Дитяча інфекційна лікарня заповнена. За останній тиждень померло двоє дітей, у тому числі немовля. Більше про ситуацію в регіоні - розповість Світлана Шекера.

Харківщина сьогодні з новим рекордом. За добу зареєстрували 1494 випадки інфікування коронавірусом та 24 смерті від COVID.

До інфекційної лікарні одна за одною під'їжджають швидкі. Останніми днями везуть багато дітей. Наразі в дитячій інфекційній - 155 маленьких пацієнтів.

Дмитро Кухар, директор Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні:

За цю добу надійшло майже 30 дітей це немало. Це багато. Шість чоловік у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина на штучній вентиляції легень. Двоє дітей на зволоженому кислороді.

Протягом останнього тижня в дитячій інфекційці померло двоє дітей. У них були тяжкі супутні патології.

Олександр Галацан, радник заступника голови ХОДА з медичних питань:

Дитина з Нововодолазького району померла внаслідок герпетичного дуже важкого - герпетичний менінгоенцефаліт. Стосовно другої смерті дитина народилася ця з важким комбінованим пороком серця.

Вільних кисневих точок для тяжкохворих дорослих не вистачає. Цей чоловік привіз тещу на "швидкій". Каже, в місті ледве знайшли місце для госпіталізації.

Сергій, родич хворої на COVID-19:

Места, скажу честно, мест нет. С местами в Харькове очень плохо, такая ситуация - ну, умирайте. Правдами неправдами просто попали сюда и всё.

Тим часом на папері у чиновників все добре. Настільки добре, що числам, які передають нагору, перестав вірити навіть міністр охорони здоров'я. І призначив перевірку. Два дні співробітники НСЗУ ходили по лікарнях і звіряли кількість поданих ліжок із реальними. У 4 лікарнях знайшли суперечності. Фактично чиновники "домалювали" 69 місць у міських лікарнях та 470 у відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Вікторія Мілютіна, керівниця харківського відділення НСЗУ:

Це 25 лікарні, 238 ліжок замість 250, є певна невідповідність лікарень Укрзалізниці. В першій лікарні 130 ліжок фактично виділено і надає допомогу в другій лікарні в 100 ліжок. А повинно бути 300 і 400.

Тим часом у обласних лікарнях поспішають прокладати кисневі траси. Та доставка обладнання для COVID-лікарень - затримується через аварію в Суецькому каналі. Кисневі діжки ніяк не доїдуть до України.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської облдержадміністрації:

Судно йде з затримкою. Листа від компанії транспортної ми отримали, що близько 4 квітня очікуємо, це судно зайде в порт України.

Не зважаючи на епідситуацію, оголошувати червону зону в Харкові не збираються. З понеділка діти підуть до шкіл.