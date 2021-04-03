В Киеве 24-летний водитель такси продавал наркотические средства. Правоохранители изъяли у злоумышленника 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, сообщает пресс-служба полиции Киева.

На улице Приречной сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Его остановили для проверки документов. На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что такие в салоне авто есть.

"Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет, в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Сбытчиком наркотиков оказался житель Запорожской области, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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