В Киеве таксист отравил и выбросил умирать 40-летнего мужчину. Пострадавший в критическом состоянии пролежал на морозе всю ночь. Тем не менее 38-летняя мать 2-х детей Марина Линник спасла мужчину.

Так, 40-летний Дмитрий со своим 52-летним коллегой встретились в ресторане на Подоле. После отдыха они сели в припаркованный у входа черный Audi Q5. В автомобиле таксист угостил пассажиров кофе, в которой, как выяснилось, находилась психотропное вещество, и забрал у мужчин ценные вещи. Один из мужчин около 9 утра в Голосеевском районе нашла 38-летняя Марина Линник. Второго мужчины нашли мертвым на следующий день - он замерз в снегу.

Женщина чудом нашла мужчину. В тот день из-за непогоды она решила сменить привычный маршрут и, отдав детей в садик, поехала объездной дорогой.

В какой-то момент на обочине я увидела человека на коленях с поднятыми руками. Сначала испугалась: остановила авто, закрылась в нем и позвонила мужу. Объяснила ситуацию и попросила срочно приехать. Ну не могла же бросить человека – я уже рассмотрела, что у него разбита голова и руки в крови. Он еле-еле разговаривал, путался в словах, все в крови и руки обмороженные. Не был пьян, но глаза очень странные. Я поняла, что человек попал в беду, мне никакого вреда не принесет. И тогда я вышла на улицу.

Буквально сразу же Марина вызвала "скорую", которая из-за пробок смогла приехать только спустя 1,5 часа.

На помощь также пришла соседка. Пострадавшего переодели, отпоили теплой водой.

Дмитрий периодически терял сознание и плохо помнил, что произошло накануне. Также он отметил, что живет на Позняках, и вспомнил номер телефона жены. Друзья мужчины сразу выехали на место происшествия.

Жена Дмитрия мне потом перезвонила, и мы поговорили. Она поехала сразу в больницу, куда на "скорой" уже везли ее мужа. Он был в плохом состоянии, сначала даже не узнал жену.

Также Марина переживает, что не смогла найти и спасти второго мужчину, который попал в беду вместе с Дмитрием.

Информация о втором человека, который мог пострадать, была неточной, но я все равно решила проверить. Поскольку живу недалеко, то взяла собаку и вернулась на место, где перед этим нашла Дмитрия. Походила вокруг, посмотрела. Но никого не увидела. Все было засыпано снегом. А через сутки стало известно, что его нашли совсем рядом, уже замерзшим.

Марина Линник

Ранее мы писали о том, как в Харькове пассажир такси изнасиловал водителя. В полицию о случившемся заявила 46-летняя пострадавшая.

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