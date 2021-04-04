Півроку тому ця скандальна тема мало не призвела до політичної кризи. Конституційний суд фактично дозволив чиновникам приховувати своє майно та статки.

А антикорупціонерам та журналістам заборонив перевіряти їхні декларації.

Тоді у справу втрутився президент... І 1 квітня, крім «дня сміху» знову стало «днем плачу» для посадовців. Бо це дедлайн для подачі щорічних декларацій.

Інна Томіна вивчала золоті, платинові, а інколи й діамантові літописи наших чиновників. І вже готова розповісти: скільки елітних машин та будинків мають за душею наші ТОПи.

Підматрасні мільйони готівкою і на рахунках. Розкішні маєтки і квартири. А ще - елітні авто, золото-діаманти, і навіть... слони! Щовесни українські чиновники та посадовці зобов'язані декларувати нажите добро:

Олександр Калитенко, юридичний радник Трасперенсі Україна:

На жаль, ще треба нагадувати.

Нагадуй-не нагадуй, а першого квітня кінцевий термін подачі - сплив.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Які наслідки неподачі? Це потрапляння під рішення суду і в реєстр корупціонерів.

Торік до НАЗК надійшов майже мільйон е-декларацій. Цього разу звітів менше.

Катерина Бутко, активістка ВГО "Автомайдан", координатор проекту PROSUD:

720 тисяч це декларації щорічні за 2020 рік чиновників і всі інші це після звільнення.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Пов'язано з тим що відбулася адміністративно територіальна реформа і в 10 разів зменшилась кількість депутатів, які подають декларації.

А якщо чиновників менше, то - можливо, й перевірка їхніх статків піде швидше?

Олександр Калитенко, юридичний радник Трасперенсі Україна:

Зараз на розслідування недостовірної інформації в декларації відводиться тільки два роки - і це дуже маленький крок.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Першими ми перевіряємо декларації президента, президентів, другою декларації прем'єрів, міністрів, потім їх заступників, суддів Конституційного суду, Верховного суду.

Тож порахуємо чужі гроші. Чим же розжилися наші можновладці у 2020 році?

Понад 22 мільйони гривень задекларував президент. Зарплата Володимира Зеленського - 336 тисяч гривень на рік (до речі, в його прес-секретарки Юлії Мендель - ще більше), а в Олени Зеленської у "95-му Кварталі" - майже мільйон гривень. Решта прибутків - доходи від роялті та продажу нерухомості, будинок та землю під Києвом - і на державну дачу в Конча-Заспі. Її Володимир Зеленський задекларував. А ще - дорогі годинники та авто.

Доходи прем'єра скромніші. Торік він заробив 690 тис. гривень - і здебільшого йдеться про зарплату. Є в Дениса Шмигаля будинок у Львові, кілька земельних ділянок та новий Land Rover. А заощаджень у родини понад чверть мільйона доларів.

Походження 26 мільйонів гривень статків пояснював цього тижня спікер. Каже, торік найбільше заробив не у парламенті, а - на нерухомості. А ще Дмитру Разумкову віддали... борги.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Це те, що було зароблено за минулий рік - десь приблизно 550 тисяч гривень. Це те, що я отримав працюючи в стінах Верховної Ради. Мною був проданий будинок - десь 1,7 млн з копійками, а інші кошти - це ті, які повернулися. Був борг переді мною, ще починаючи з 2016 року.

А що наші дорогі депутати? Голова партії "Слуг народу" каже: в його декларації сенсацій нема.

Олександр Корнієнко, народний депутат, голова партії "Слуга народу":

Великих придбань я не робив, дружина не робила. - Скільки ви заробили за цей рік? - Я не пам'ятаю ці цифри. Приблизно ми заробляємо 30 тисяч гривень в місяць.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко торік заробив утричі менше, ніж у 2019 році. В декларації - 222 мільйони гривень доходів, і майже все - це дивіденди та проценти за депозитами. Ще понад 50 мільйонів доларів Порошенко зберігає готівкою. А ще має цінні папери, низку компаній, будинок та кілька квартир. Відзвітував і про картини, годинники, прикраси та шуби дружини.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко задекларувала понад 150 млн гривень. І майже все - це "дохід у вигляді компенсації за шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США ". Решта коштів - доходи чоловіка та її зарплата. Тимошенко орендує будинок під Києвом, половина якого записана на чоловіка. Як і всі автомобілі родини. Сама ж Юлія Тимошенко на 100% володіє лише своїми прикрасами.

Та гроші та коштовності - це вже, так би мовити, банальності. А от власна церква - інша справа! Свій храм на Черкащині задекларував член Конституційного суду Сергій Головатий.

Катерина Бутко, активістка ВГО "Автомайдан", координатор проекту PROSUD:

Декларують, продовжують декларувати церкви і все інше, і ікони. Але мене найбільше всього здивувало, що в цій кампанії, тому що ми дивились декларації суддів, це взагалі зарплатня і пенсія.

Той же Головатий торік на посаді судді заробив понад 3 мільйони гривень. Готівкою тримає скромні 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів.

Живого африканського лева має депутат Харківської міськради Джавід Саід. У декларації тварина значиться в категорії "цінне рухоме майно".

Хижака депутат купив у травні 2017 року. За скільки - не уточнює. Де живе лев - теж невідомо, але депутат часто публікує фото і відео з ним у соцмережах.

І вочевидь, історія харківського лева так надихнула журналістів, що вони написали про... індійського слона кременчуцького мера. Мовляв, його чиновнику подарували колеги з острова Гоа. При чому пропонували на вибір - ще й священну корову, та мер обрав слоника.

Та доведеться розчарувати! Слона ані в декларації, ані в Кременчуці - нема! Бо ця історія виявилася первоквітневим розіграшем.

Жарти-жартами, та жити чиновникам на широку ногу не заборонено, - кажуть у НАЗК. Головне, аби їхні доходи не перевищували витрати.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Нас не цікавлять самі об'єкти, якими б вони не були, тому що в разі, якщо особа набула майно яке не підтверджено доходами, ми відповідно до закону можемо його конфіскувати за рішенням суду.

Результати перевірки декларацій обіцяють за два місяці. Тож саме влітку і можуть бути й перші справи. Але поки за всі роки електронного декларування відповідальності не поніс жоден чиновник.

Олександр Калитенко, юридичний радник Transparency International Ukraine:

Конституційний суд поховав більше 6 десятків справ по незаконному збагаченню, коли він скасував його в перший раз і він поховав більше 120 по недостовірному декларуванню, яке закрило НАБУ.

Згодом, депутати таки відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Але…

Катерина Бутко, активістка ВГО "Автомайдан", координатор проекту PROSUD:

Значно підвищили ліміт, як же треба збрехати, щоб в тебе наставала кримінальна відповідальність і зараз це фактично 9 чи 10 мол грн. Тобто величезна сума, яку ти маєш приховати, плюс кримінальна відповідальність не передбачає тюремного ув'язнення.

Олександр Новіков, голова НАЗК:

Дуже низькі санкції. Тобто ти можеш незадекларувати на 100 млн майна - отримаєш 85 тисяч гривень штрафу всього лише. Тому ми вимагали від депутатів щоби санкції були пропорційні порушенням - це хоча б два роки позбавлення волі.

Депутати відповіли, що не проти, але вирішили ще спитати у Венеційської комісії. Тож поки чекають висновків.