В понедельник, 5 апреля, в Киеве в связи с новыми ограничениями работы транспорта в несколько раз выросли цены на службы такси.

Отметим, что транспорт работает в режиме спецперевозок.

Так, в приложениях популярных служб такси, цены увеличились в три-четыре раза.

Например, добраться с левого берега к центру стоит в районе 250-400 грн, а с левого берега до Подола - до 400 грн.

Проехать 10-11 километров в Киеве сегодня утром обойдется примерно в 250 грн, а 14-15 км около 400 грн.

Читали жалуются, что если ранее они могли доехать в нужную точку из дома за 70-100 гривен, то сейчас стоимость услуги составляет более 300 грн.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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