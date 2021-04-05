В понедельник, 5 апреля, в Министерстве здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости.

Так, норме соответствуют:

Винницкая (92,2% при норме 100%),

Херсонская (86,5%),

Хмельницкая (92,3%),

Черновицкая (95,2%) области.

В остальных регионах этот показатель выше нормы.

При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.

При этом в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов:

Киев,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Остальные регионы, кроме Херсонской области, которая остается единственной в "желтой" зоне, являются "оранжевыми".

Ранее мы писали о том, что в Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от COVID. Также сообщалось, что ВОЗ заявила о пугающих темпах вакцинации от коронавируса в Европе.

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