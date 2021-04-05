В 21 из 25 регионов превышен эпидпорог коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 5 апреля, в Министерстве здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости.
Так, норме соответствуют:
- Винницкая (92,2% при норме 100%),
- Херсонская (86,5%),
- Хмельницкая (92,3%),
- Черновицкая (95,2%) области.
В остальных регионах этот показатель выше нормы.
При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.
При этом в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов:
- Киев,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Остальные регионы, кроме Херсонской области, которая остается единственной в "желтой" зоне, являются "оранжевыми".
Ранее мы писали о том, что в Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от COVID. Также сообщалось, что ВОЗ заявила о пугающих темпах вакцинации от коронавируса в Европе.
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