По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записались 399 032 человека. Всего прививки уже получили 286 647 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

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За прошедшие сутки в Украине были привиты 18 814 человек. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки:

г. Киев - 2 060 прививок;

Винницкая область - 840 прививок;

Волынская область - 350 прививок;

Днепропетровская область - 1 320 прививок;

Донецкая область - 570 прививок;

Житомирская область - 810 прививок;

Закарпатская область - 440 прививок;

Запорожская область - 930 прививок;

Ивано-Франковска область - 684 прививки;

Киевская область - 270 прививок;

Кировоградская область - 480 прививок;

Луганская область - 390 прививок;

Львовская область - 1 160 прививок;

Николаевская область - 480 прививок;

Одесская область - 830 прививок;

Полтавская область - 860 прививок;

Ривненская область - 540 прививок;

Сумская область - 570 прививок;

Тернопольская область - 420 прививок;

Харьковская область - 1 930 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 680 прививок;

Черкасская область - 1380 прививок;

Черновицкая область - 390 прививок;

Черниговская область - 380 прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Также мы писали о том, что Украина заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин.

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