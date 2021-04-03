В Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от COVID [ Редактировать ]
По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записались 399 032 человека. Всего прививки уже получили 286 647 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За прошедшие сутки в Украине были привиты 18 814 человек. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.
Количество сделанных прививок в регионах за сутки:
г. Киев - 2 060 прививок;
Винницкая область - 840 прививок;
Волынская область - 350 прививок;
Днепропетровская область - 1 320 прививок;
Донецкая область - 570 прививок;
Житомирская область - 810 прививок;
Закарпатская область - 440 прививок;
Запорожская область - 930 прививок;
Ивано-Франковска область - 684 прививки;
Киевская область - 270 прививок;
Кировоградская область - 480 прививок;
Луганская область - 390 прививок;
Львовская область - 1 160 прививок;
Николаевская область - 480 прививок;
Одесская область - 830 прививок;
Полтавская область - 860 прививок;
Ривненская область - 540 прививок;
Сумская область - 570 прививок;
Тернопольская область - 420 прививок;
Харьковская область - 1 930 прививок;
Херсонская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 680 прививок;
Черкасская область - 1380 прививок;
Черновицкая область - 390 прививок;
Черниговская область - 380 прививок.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Также мы писали о том, что Украина заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин.
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