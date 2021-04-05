В понедельник, 5 апреля, министр Кабинета министров Олег Немчинов назвал два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина.

Это Харьковская и Хмельницкая области. Этим регионам нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прироста новых случаев коронавируса.

Думаю, что наверняка Харьковская и Хмельницкая области (могут попасть в "красную" зону, - ред.). Там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией.

Также он сообщил, что вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается.

Тем временем, в Закарпатской ОГА заявляют об улучшении ситуации с коронавирусом. Замглавы ОГА Игорь Шинкарюк говорит, что регион на грани возвращения в "оранжевую" зону из "красной".

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомни, с 5 апреля в Киеве ужесточили условия карантина. Мы собрали для вас главные правила и запреты, которые действуют в Киеве с понедельника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.