В системе потребительской кооперации COOP Украина (Укркоопсоюз) развивают систему предприятий, занимающихся сбором вторсырья в районах и сельской местности. Таким образом в системе решают экономические, экологические и социальные вопросы, связанные с накоплением мусора в стране. Об этом сообщает пресс-служба COOP Украина.

"Для современного мира сортировка и вторичная переработка мусора стали ежедневной необходимостью. Мы не только понимаем это, но и стараемся поддерживать и развивать это направление деятельности в системе потребительской кооперации. Осуществляя заготовку вторсырья, мы создаем сельскому населению возможность цивилизованным путем избавиться отходов", - объяснил председатель правления потребительского общества "Заготпромторг" Михаил Сандул.

Предприятие "Заготпромторг", расположенное в Могилеве-Подольском Винницкой области, стало лидером в системе COOP Украина среди предприятий, которые занимаются деятельностью по сбору и переработке вторсырья. В 2020 году компания собрала и переработала 610 тонн вторичного сырья: 400 тонн макулатуры, 140 тонн стеклобоя и 70 тонн полиэтилена.

Предприятие занимается сбором и переработкой вторсырья в течение почти 20 лет. Всего в Могилеве-Подольском и в районе работает сеть из пяти стационарных приемных пунктов. Первый расположен непосредственно на базе "Заготпромторга", второй – на рынке райпотребсоюза, еще три – в магазинах крупнейших сел района. Сдают вторсырье и предприятия, и жители района.

Как сообщает пресс-служба COOP Украина, не во всех селах района рационально устанавливать стационарные пункты сбора вторсырья, поэтому предприятие "Заготпромторг" организовало работу мобильной бригады. Специально для автоматизации переработки вторсырья на "Заготпромторге" сконструировали и изготовили тюковой пресс.

"Надеюсь, что в ближайшее время заготовка вторичного сырья станет более популярным видом деятельности среди предприятий всей Украины, а потребительская кооперация останется в центре этих событий", - прокомментировал ситуацию Михаил Сандул.

В системе потребительской кооперации COOP Украина и в других областях есть предприятия, среди видов деятельности которых - сбор и переработка вторсырья. Среди видов вторсырья самыми распространенными являются макулатура, пластик, полиэтилен, стекло, металл, органика.

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