Международная группа исследователей из США, Великобритании и Дании выяснили, что кислород, за счет которого существуют все живые существа на Земле, появился в атмосфере 2,22 миллиарда лет назад.

Благодаря анализу изотопного сигнатура серы, железа и углерода ученые восстановили детальную картину изменения окислительно-восстановительной среды в океане во время палеопротерозоя. Тогда уровень кислорода то повышался, то понижался, однако вскоре он восстановился до современных значений.

Соотношения атмосферных газов: кислорода, метана и углекислого газа провоцировало резке похолодание. Возможно основными источниками парниковых газов были вулканы, ведь периоды потепления связаны с активными фазами вулканизма. При затихании вулканов снова наступало оледенение.

Отмечается, что второе по счету повышение уровня кислорода в атмосфере планеты произошло в период перехода от протеозойского периода в кембрийский, что и создало приемлемые условия для развития живых организмов.

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