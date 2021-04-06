В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. Об этом заявил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский.

Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.

Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneka в количестве 172 тысячи доз.

Читайте также, вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

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