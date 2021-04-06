Та армійці кажуть: не можеш розв'язати проблему, розслабся - і отримуй задоволення.

Двоє українських захисників загинули на Сході минулої доби. Неподалік Золотого-4 на Луганщині військовослужбовець зазнав смертельного поранення зі стрілецької зброї. Ще один боєць убитий під час обстрілу біля Авдіївки. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ. Наша знімальна група побувала на передових позиціях армійців. Подробиці далі.

На горизонті зруйнований Донецький аеропорт, а навпроти, в зоні прямої видимості - ворожі вогневі точки. Але вдень бойовиків побачити майже неможливо - ховаються. Це передові позиції неподалік Авдіївки. Іноді з боку супротивника лунають поодинокі постріли.

Що це, та куди цілять ворожі сили - зрозуміти складно. Над головою принаймні не свистить. А от днями на цій ділянці фронту був потужний бій. Зайнялися навіть вологі від постійних дощів зарості.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зранку почали і тривало цілий день, тут ось все позаймалось.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час обстрілу супротивник спровокував загоряння сухої трави - видимість стала добра, але краще, щоб була трава.

Водночас бойовики активно застосовували важкі калібри.

Позивний "Партизан", військовослужбовець Збройних сил України:

Почалося це о 7 ранку і тривало десь до обіду, як мінімум. Ще і потім було. У нас тут лише стрілкотня була. А так там "гасились" - мінометний обстріл був...82, 120 накривали. - Як часто таке буває? - Такого давно не було.

Дошкуляє бійцям і бруд під ногами. Спочатку від талого снігу, тепер від рясних дощів - чорнозем перетворився на суцільне багно.

Хлопці вже жартують, що вони не просто піхотинці, а "морські піхотинці", бо більшість відстані ти по цих окопах не ходиш - а плаваєш у рідкій багнюці.

Та армійці кажуть: не можеш розв'язати проблему, розслабся - і отримуй задоволення.

Лікувальні ванни. Так що можна радуватись.

Та навіть за таких складних умов наші військові вміють змусити супротивника швидко рухатися.