Газ, авіація, інфраструктура і навіть футбол. Загалом - тринадцять міждержавних документів про співпрацю. Це результат візиту до Катару української делегації на чолі з президентом. Про що саме домовилися - розкаже Юлія Жешко.

Катар. Доха. В державній резиденції зустрілися президент України і прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ Катару.

Зустріч перших осіб держав неофіційно назвали новим етапом українсько-катарських відносин. Країни уклали понад десять двосторонніх угод.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми підписали 15 документів, 13 міждержавних документів. А я вважаю, що це великий успіх, такого ніколи не було між нашими країнами. І два контракти. А зараз ще й працюємо над двома майбутніми контрактами. В цілому, я вважаю, що відносини між нашими країнами вийдуть на новий рівень. Ми вже підписали меморандум, а у майбутньому підпишемо іще один важливий документ. Про харчову безпеку цього регіону. Катарці дуже в цьому зацікавлені.

Ключовою сферою майбутньої співпраці держав стануть спільні інфраструктурні проєкти. Катарських фахівців залучатимуть до розвитку українських портів, будівництва столичної окружної дороги, нових станцій київського метро і модернізації української залізниці.

Домовилися країни і про партнерство в авіаперевезеннях. Це стосується запуску нових українських авіаліній. Уже на початку вересня делегацію з Катару та представників "Katar-Airlines" чекатимуть з робочим візитом на заводі "Антонов". Ішлося на зустрічі і про газові контракти.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми зацікавлені у постачанні в Україну, скрапленого газу і залучення катарських спеціалістів до нашого чорноморського шельфу. Вони також в цьому зацікавлені. Такий великий меморандум. Ми уже підписали між нашими державами. І думаю, досягнемо результатів.

Королівство Катар інвестуватиме і в банківський сектор України. А Володимир Зеленський у свою чергу пообіцяв підтримку на цьогорічному чемпіонаті світу з футболу. Поряд з катарською поліцією вулицями Дохи чергуватимуть українські правоохоронці.