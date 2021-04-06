На думку екологів, усе через вирубування лісів

Кількість загиблих унаслідок повеней в Індонезії та Східному Тиморі зросла до 157. Ще близько сотні людей вважають зниклими безвісти. Велика вода спровокувала зсуви ґрунту. Під купами бруду опинилися десятки будинків.

Зруйновані мости й автошляхи. У воді цілі села. Триває евакуація населення. На місцях працюють рятувальники. Шукають зниклих безвісти та допомагають місцевим долати наслідки негоди.

Повені та зсуви в сезон дощів є частим явищем для регіону. На думку екологів, усе через вирубування лісів.