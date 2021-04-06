Повені в Індонезії: кількість загиблих зросла до 157 [ Редактировать ]
Кількість загиблих унаслідок повеней в Індонезії та Східному Тиморі зросла до 157. Ще близько сотні людей вважають зниклими безвісти. Велика вода спровокувала зсуви ґрунту. Під купами бруду опинилися десятки будинків.
Зруйновані мости й автошляхи. У воді цілі села. Триває евакуація населення. На місцях працюють рятувальники. Шукають зниклих безвісти та допомагають місцевим долати наслідки негоди.
Повені та зсуви в сезон дощів є частим явищем для регіону. На думку екологів, усе через вирубування лісів.
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