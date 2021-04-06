Поліція Києва слідкує за карантинною роботою транспорту [ Редактировать ]
У Києві суворий локдаун розпочався напередодні: зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті - лише за спеціальними перепустками.
Їх видали 400 тисяч, ще сто тисяч мерія пообіцяла надрукувати додатково. Ті, кому дозволів не дісталося, добираються на роботу, як можуть.
За дотриманням карантинних обмежень у столиці пильнують дві тисячі правоохоронців - поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта.
Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в Києві:
Найбільше поліцейських задіяно - це по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди перші дні все ж таки намагаються без цих спеціальних перепусток проїхати - не всі, можливо, там знали. Тому, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу ну і контролюючі функції - допомагають персоналу громадського транспорту.
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