Ті, кому дозволів не дісталося, добираються на роботу, як можуть

У Києві суворий локдаун розпочався напередодні: зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті - лише за спеціальними перепустками.

Їх видали 400 тисяч, ще сто тисяч мерія пообіцяла надрукувати додатково. Ті, кому дозволів не дісталося, добираються на роботу, як можуть.

За дотриманням карантинних обмежень у столиці пильнують дві тисячі правоохоронців - поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта.

Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в Києві: