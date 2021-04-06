В городе Красноград Харьковской области на автовокзале мужчина с ножом напал на группу людей, в результате чего пострадали 4 человека.

Пострадавшие вместе с нападавшим употребляли алкогольные напитки, в ходе чего у них возникла ссора и один из друзей вытащил нож и начал наносить удары холодным оружием своим знакомым. В результате поножовщины 4 человека, возрастом от 26 до 44 лет, получили ранения.

Отмечается, что виновник происшествия скрылся с места преступления. По этому факту правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Полицейским удалось задержать нападавшего.

Ранее мы писали, что полицейские задержали женщину, которая нанесла удар ножом собственному сыну. 31-летний парень позвонил в полицию и сказал о том, что получил ножевое ранение грудной клетки, полиция, следственно-оперативная группа и "скорая" выехали на место происшествия.

Кроме того, в Киеве на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд подрались два водителя. Во время потасовки один из мужчин достал нож и ударил своего оппонента в живот, агрессора задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.