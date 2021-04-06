В МВФ рассказали, когда экономика Украины восстановится после кризиса [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года.
Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%. ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%).
Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).
МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (прогноз МВФ - на 4,2%).
Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.
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